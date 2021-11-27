Историк рассказал о жизни и службе «настоящего» Глеба Жеглова

К примеру, одним из самых выдающихся сыщиков эпохи СССР был Владимир Арапов. Он стал прототипом главного героя картины «Место встречи изменить нельзя» Глеба Жеглова. При этом имя и фамилия еще одного персонажа фильма, бывшего фронтовика Владимира Шарапова, практически такие же, как у Арапова. В сценарии образ легендарного сотрудника МУР разделили на две роли, пояснил Фочкин.

Во время войны Арапов начал работать в милиции и занимался патрулированием улиц. В 1951 году он перешел в МУР, где позднее возглавил отдел по раскрытию убийств и грабежей. При его содействии было раскрыто нашумевшее ограбление квартиры советской актрисы Александры Яблочкиной.

Еще одним известным делом, которым занимался Арапов, была ликвидация банды Ивана Митина, члены которой занимались вооруженными налетами и убийствами. Именно это расследование легло в основу сценария ленты «Место встречи изменить нельзя». Арапов лично участвовал в задержании преступников, часть из которых приговорили к расстрелу.

«Арапов уволился генералом в 1980-е и уже тогда был настоящей легендой», — заключил историк.

Ранее Фочкин рассказал о расправах над преступниками в средневековой Москве. До начала XVIII в ходу были жестокие наказания с клеймлением и отрубанием конечностей.