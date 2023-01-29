История
04:41, 29 января 2023
1 мин.

Россияне вспомнили самые полезные умения с уроков труда

Россияне вспомнили самые полезные умения с уроков труда
Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Самые полезные умения с уроков труда россияне обсудили в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«До сих пор с теплотой вспоминаю школьную мастерскую и уроки труда. Всю жизнь буду благодарен своему учителю», — заявил автор публикации.

Подписчики интернет-сообщества его поддержали. «Мы начинали с деревообработки. Швабра, топорище, разделочная доска… Фишкой было изготовление деревянной ложки — кстати, она до сих пор жива. Потом металлообработка и сварка, ну и финиш — автодело и автослесарные работы с получением разряда и категории», — поделился один из них.

Представительница женской части аудитории заметила, что все «мужья — золотые ручки» родом из СССР, а нынешнее поколение, по ее мнению, «мало приспособлены к работе». Другая участница дискуссии заявила, что до появления уроков труда в школе уже умела готовить, поэтому ей на них было скучно и очень хотелось постругать с мальчишками, которых обучали отдельно.

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