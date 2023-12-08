Названы получившие право жить в Москве евреи

Об указе Александра II от 1859 года, благодаря которому некоторые евреи получили право жить в Москве, рассказала «Мосленте» создательница проекта «Культурное наследие города. Авторские тематические экскурсии по Москве» Ксения Альтерман-Полтева.

«Это были ремесленники, врачи, купцы первой гильдии, отслужившие солдаты и обладатели ученых степеней», — отметила эксперт.

Еврейский квартал находился на территории нынешнего Зарядья. В основном там проживали торговцы, служащие, сапожники, портные и скорняки. В 1859 году было разрешено строительство синагог в Москве, однако по факту в столице еще долго не было ни мест для богослужений, ни раввинов.

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