Главный раввин России раскрыл смысл одного из важнейших еврейских праздников

Смысл одного из важнейших еврейских праздников — Рош а-Шана — назвал в интервью «Мосленте» главный раввин России Берл Лазара. Праздник начался в пятницу, 15 сентября, и будет отмечаться в течение двух дней.

По словам раввина, во время праздника надо радоваться. В праздничные дни евреи вспоминают о том, что праздник связан в первую очередь с годовщиной сотворения первого человека.

«Благодаря этому акту божественной мудрости мы существуем в этом мире: разве это не повод для радости?!» — подчеркнул Лазар.

Кроме того, следует вспомнить о сложностях и проблемах, которые беспокоили в ушедшем году, и радоваться тому, что они уже позади.

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