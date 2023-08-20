Пользователей сети восхитили кадры Москвы 60-х годов

«Чисто, красиво, скромно, но все равно по столичному», «Люди в ожидании в книги смотрели, а не в телефоны», «И кто говорит, что в СССР было плохо? Люди спокойные, есть чувство стабильности», «В автоматах были фонтанчики для мытья стакана! Чудное было время», — написали юзеры под роликом.

Ранее был раскрыт способ получения двухуровневой квартиры в Москве в СССР.