20:01, 20 августа 2023
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Пользователей сети восхитили кадры Москвы 60-х годов
Отрывок из фильма «Я иду по Москве» 1962 года восхитил пользователей сети.
Кадр: фильм «Я иду по Москве»
Отрывок из документального фильма «Я иду по Москве» 1962 года, опубликованный в Telegram-канале «Новости Москвы», восхитил пользователей сети.
На кадрах показана обычная жизнь советских граждан в столице начала 1960-х годов. Подписчики в комментариях выразили восхищение жизни и внешнему виду горожан того времени.
«Чисто, красиво, скромно, но все равно по столичному», «Люди в ожидании в книги смотрели, а не в телефоны», «И кто говорит, что в СССР было плохо? Люди спокойные, есть чувство стабильности», «В автоматах были фонтанчики для мытья стакана! Чудное было время», — написали юзеры под роликом.
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