Раскрыт способ получения двухуровневой квартиры в Москве в СССР

«Сколько ж она стоила? И кто мог себе позволить купить?» — задала вопрос одна из подписчиц. «Давали их бесплатно. В основном передовикам производства и заслуженным товарищам. Наука, образование и так далее», «Во времена СССР квартиры были бесплатные», «У приятеля студенческого была такая именно в этих экспериментальных домах. Но! Семья была образцово-показательной: папа доктор физико-математических наук и пятеро детей», — ответили другие юзеры.

Кроме того, москвичи отметили, что в этих домах была оборудована редкая для того времени подземная парковка. Также одна из жительниц аналогичной квартиры пожаловалась, что лестница, разделяющая два этажа, очень неудобна для пожилых людей.

Ранее телеведущая Юлия Меньшова поделилась ностальгическими воспоминаниями о типовых домах СССР.