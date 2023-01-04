Москвичи поностальгировали о популярных в СССР елочных игрушках

О популярных в СССР елочных игрушках, продающихся цельным набором, поностальгировали москвичи в комментариях под архивной фотографией новогодних украшений. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

«За 10 дней до Нового года получала в подарок этих малюток вместе с елочкой. Замирало дыхание, когда открывала коробку», «Там были стеклянные игрушки и пластмассовые. А вешались на металлическую петельку», «Частично сохранились. Любимый был медвежонок и космонавт. Помню, как мама позвонила из магазина "Ленинград" и спросила, хочу ли я такой набор. А в это время я дома с папой слушала пластинку "Бременских музыкантов"», «Какими же необыкновенными они казались в детстве», — поделились юзеры.

Многие подписчики канала отметили, что у них и по сей день сохранились некоторые игрушки из такого набора. При этом большинство из них были утеряны или разбиты.

Ранее в сети обсудили культовую электронную игру советских времен «Ну, погоди!» («Электроника ИМ-02»).