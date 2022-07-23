В сети поспорили о красоте известного столичного памятника архитектуры

О красоте известного столичного памятника архитектуры поспорили пользователи сети в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото. На сделанном в 1973 году снимке можно увидеть ДК имени Русакова на Стромынке.

Многие юзеры признались, что здание их совершенно не привлекает. «Страшненькое здание», «Быть может кому-то нравится такая архитектура. Мне нет. Монстр какой-то», «На мой взгляд, это здание — одно из худших представителей конструктивизма. Грубое и некрасивое, несмотря на оригинальность. В основной массе конструктивистские здания более приятны глазу», «Много лет пыталась себя убедить, что это памятник архитектуры, что это классное, интересное здание… Но не смогла», — написали они.

В ходе дискуссии выяснилось, что у не меньшего числа фолловеров канала строение вызывает куда более приятные эмоции. «Отличная архитектура. Конструктивизм во всей своей красе!», «Это одно из крутейших конструктивистских зданий, признанное во всем мире. Является объектом культурного наследия России и входит в перечень Всемирного фонда памятников архитектуры. Здание выполнено в духе эпохи индустриализации, начавшейся в 1929 году, оно символизирует собой шестеренку. В нем продуманы внутренняя и внешняя планировка. В нем есть ленточное освещение и еще много нюансов, опередивших время», — поделились пользователи.

Москвичи вспомнили, как в советские годы посещали новогодние праздники в здании и получали там свои первые паспорта. Несколько человек отметили, что сегодня там располагается Театр Романа Виктюка, в который они очень любят ходить.

Ранее в сети поспорили из-за внешнего вида стоящих в очереди за квасом советских мужчин. Дискуссию спровоцировало фото времен СССР.