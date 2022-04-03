В сети поспорили о вычурности исторического здания в центре Москвы

Фото бывшего доходного дома Церкви Троицы на Грязех на Чистых Прудах заставило поспорить пользователей сети. Дискуссия разгорелась в группе «Интересная Москва» во «ВКонтакте».

Администрация сообщества отметила, что историческое здание в центре города построили в 1908 году. Доходный дом отличается необычным фасадом, украшенным барельефом с изображением зверей. Животных ваял Сергей Вашков, ученик известного художника Виктора Васнецова. У подписчиков поинтересовались, не считают ли они подобное архитектурное решение вычурностью и перебором.

Большинство комментаторов категорически не согласились с таким мнением. «Не переборщили, красивая лепнина, крепкий дом, который век простоит», «Не переборщил. Собор Саграда Фамилия в Барселоне видели вообще?», «Дом прекрасен», — возразили сообществу пользователи.

Одна из юзерш рассказала, что Дом со зверями для нее является одним из первых и незабываемых впечатлений о столице. «Почему-то сразу пришла ассоциация с “Хрониками Нарнии”», — призналась женщина. Кто-то предположил, что необычный стиль фасада связан с тем, что ученик художника стремился превзойти учителя.

Ранее скульптор Михаил Плохоцкий с беседе с «Мослентой» раскрыл тайну дома на Чистых Прудах. По его словам, среди соседей ходили слухи о привидениях, обитающих на чердаке.