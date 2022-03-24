Скульптор раскрыл тайну московского «Дома со зверями»

Скульптор Михаил Плохоцкий, живший на Чистопрудном бульваре в доме, фасад которого украшен барельефом с изображением зверей, раскрыл тайну этого места. В беседе с «Мослентой» он рассказал, что среди соседей ходили слухи о приведениях.

Плохоцкий указал, что в доме 14, строение 3, снимал одну из комнат коммуналки. По его словам, располагалось жилище на верхнем этаже под арками. Собеседник уточнил, что добираться туда приходилось весьма своеобразно: нужно было доехать на лифте до шестого этажа, а дальше до седьмого подниматься пешком. Но потолки все равно были высокими, а общая кухня — просторной. «Очень было спокойно и тихо, соседей я почти не видел», — вспоминает мужчина.

Была, по словам скульптора, в здании одна тайна, которую, будучи жильцом, он решил разгадать. «По слухам, с чердака временами слышался хохот. Решив выяснить, что это за призрак, мы с друзьями поднимались туда, но чердак был закрыт, и никаких посторонних звуков мы оттуда так ни разу и не услышали», — прокомментировал популярный миф о доме Плохоцкий.

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