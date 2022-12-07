История
09:15, 07 декабря 2022
1 мин.

Стали известны правила поведения в рюмочных Москвы

Стали известны правила поведения в рюмочных Москвы
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

О правилах поведения в московских рюмочных стало известно «Мосленте» из интервью с писателем и историком Александром Васькиным.

Васькин подчеркнул, что в подобных заведениях было принято выпивать стоя и обязательно закусывать бутербродами. «Там не сидели. Сейчас, когда я попадаю на фуршеты, где все вокруг стоят, это напоминает мне советские рюмочные», — признался он.

Кроме того, в рюмочных редко пили по одному — в основном в заведении собирались компании из троих мужчин. Женщинам посещать такие места считалось неприличным. Закусывали в рюмочных бутербродами, как правило, с килькой и яйцом.

Ранее россияне обсудили отличия рюмочных от закусочных. Два вида заведений, по мнению пользователей сети, предполагали разные форму досуга.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.