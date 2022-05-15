Пользователи сети перечислили преимущества красоты советских женщин

Фото советских модниц, опубликованное в группе «Мы из СССР» в социальной сети «ВКонтакте», вызвало бурное обсуждение. В частности, пользователи перечислили преимущества красоты женщин в то время.

Многие написали, что в СССР представительницы прекрасного пола выглядели отлично. И для этого им не требовались наращивание ресниц, татуаж бровей и ботокс. «Прически — залив лаком "Прелесть!" И на тушь надо было поплевать перед нанесением», — вспомнил один из юзеров. Другая отметила, что, когда джинсовые куртки вошли в моду, их носили все поголовно.

Несколько человек уверенно заявили, что раньше женщины выглядели лучше и естественнее. И умудрялись не быть одинаковыми. И для этого им не нужны были вещи в обтяжку и максимальная оголенность.

Ранее снимок 1984 года, на котором изображена актриса Елена Цыплакова с сумкой в руке, натолкнул пользователей сети на воспоминания о любимом аксессуаре москвичек в СССР.