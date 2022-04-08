Раскрыта причина популярности Новодевичьего кладбища среди интеллигенции

Новодевичье кладбище в Москве является одним из главных некрополей города. «Мослента» рассказала, как кладбище стало так популярно среди московской интеллигенции, и раскрыла стоимость захоронения век назад.

В 1524 был заложен Смоленский собор. Великий князь Василий III построил его по обету, в память о возвращении из Смоленска, который долго находился под поляками и литовцами. Постепенно вокруг него образовался Новодевичий монастырь, который был предназначен для пребывания там привилегированных представительниц общества.

Позже Новодевичий монастырь превратился в тюрьму, куда помещали все тех же представительниц высшего общества. Со временем рядом с монастырем образовалось кладбище, где сначала хоронили его послушниц и монахинь, а после и представителей княжеских и боярских семей. Здесь никогда не хоронили людей низшего сословия, из-за чего впоследствии все больше представителей интеллигенции хотели быть захоронены именно на этом кладбище.

В начале XIX века там начали хоронить дворян. Здесь похоронили поэта и легендарного героя войны 1812 года Дениса Давыдова. А уже к середине того же века на Новодевичьем кладбище появились могилы купцов и интеллигенции.

Захоронения здесь обходились достаточно дорого: участок первого разряда стоил до революции 1000 рублей, второго разряда — 500 рублей, а третьего — 300 рублей. Несмотря на это, желающих быть похороненными именно здесь всегда было достаточно.

Ранее стало известно, что скончавшегося в Москве лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.