Эндокринолог напомнила об опасности «сладкой терапии» для поднятия настроения

Об опасности «сладкой терапии» для поднятия настроения напомнила в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Именно сладким — пирожными, мороженым, выпечкой — люди привыкли заедать плохое настроение. Только в результате "сладкой терапии" настроение в конечном счете будет падать еще больше. И может спровоцировать настоящую депрессию», — предупредила специалист.

По словам Павловой, все съеденные пирожные, способствуя увеличению лишнего веса, приводят к воспалению жировой ткани, а в конечном итоге — еще и к блокированию серотонина (гормона радости).

Следует нормализовать свое питание и избавиться от воспаления, тогда реже будут преследовать плохое настроение и грусть, отметила эндокринолог.

Ранее психиатр назвала основные причины резкой смены настроения. По словам специалиста, настроение может меняться от каких-то внешних факторов, перемены погодных условий, новостей и других подобных вещей.