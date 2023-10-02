Россияне назвали признаки зажиточности в СССР
Ковер на стене и магнитофон назвали признаками зажиточности в СССР.
Признаки зажиточности в СССР назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение их натолкнуло фото столичной квартиры 1970-х годов.
На снимке изображена комната с письменным столом, шкафом-стенкой, креслом и комодом. В кадр также попала молодая женщина: она запечатлена в красной рубашке, брюках клеш и с журналом в руках.
Комментаторы отметили, что в комнате имеется ковер на стене, пишущая машинка, иностранный магнитофон National RQ-443 и, вероятно, привезенные из-за границы ваза и статуэтка. Участники дискуссии заявили, что владельцы квартиры — состоятельные люди, возможно, посещавшие экзотические страны.
«Стационарная пишущая машинка "Оптима", которую мы видим на фото, стоила около 250 рублей», — добавил один из фолловеров.
Пользователи сети предположили, что на фото попало жилье ученого, журналиста или писателя. «Пишущая машинка в доме советского гражданина была редкостью, за исключением тех, чья профессия подразумевала необходимость ее использования», — пояснили в комментариях.
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