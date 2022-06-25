Москвичи затосковали по продающим цветы у метро бабушкам

Фото продающей цветы у метро «Новослободская» в Москве бабушки в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) подтолкнуло пользователей к признаниям в любви к таким продавцам. Многие отметили, что не раз видели именно эту бабушку.

«Какая милая», «Обожаю васильки», «Каждый будний день прохожу мимо нее. Тюльпаны, ландыши, васильки — все по сезону. Хочется все купить и отпустить с этого места на лавочку, чтобы больше не нужно было стоять с этим добром», «Бабулечка сама как василек, приятно купить у нее цветы», «Она много лет стоит в этом районе и каждый раз просит: "Деточка, купи цветочки"», — написали юзеры.

Несколько человек отметили, что тоскуют по обилию таких продавцов. «Как редко теперь их можно встретить», «Не знаю, как всем, а мне лично не хватает бабушек с цветами у метро. Пенсия у них небольшая, а сколько радости от этих букетов!» — подчеркнули они.

Один из пользователей призвал покупать цветы у бабушек, чтобы поддержать их, и попросил никогда с ними не торговаться.

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