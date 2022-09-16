Раскрыто происхождение одного из известных народных выражений

Происхождение одного из известных народных выражений «каша из топора» раскрыл «Мосленте» историк Алексей Михайлов. По одной из версий, оно пошло от российского полководца Александра Суворова.

Несмотря на высокую должность, в еде Суворов был аскетичен, пояснил историк. «Он считал, что то, что у солдата есть, то и должно быть его провиантом. В общий котел могло лететь буквально все, в том числе и гречка», — рассказал Михайлов. Сам полководец при этом считал, что его рацион и быт должны быть максимально приближены к солдатскому.

Еще больше интересного москвичи смогут узнать на Фестивале гречки, который пройдет 17 сентября в филиале Музея Победы — Музее Г.О.Р.А., по адресу: Площадь Победы, дом 3. Гостей праздника ждут кулинарные мастер-классы, концерт фолк-групп, ярмарки фермерских продуктов и полевая кухня с участием реконструкторов. Подробная программа фестиваля — на сайте музея. Праздник начнется в 13:00, а завершится в 22:00.

Ранее москвичам раскрыли масштабную программу фестиваля, посвященного популярной крупе. Посетители семейного праздника смогут погрузиться в мир русской старины и познакомиться с коллекцией вышивки и ткачества XIX-XX веков, с предметами крестьянской утвари и многими другими предметами быта.