История
15:37, 13 марта 2023
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Раскрыто происхождение названия района Раменки в Москве

Московский район Раменки назвали в честь местной речки.

Раскрыто происхождение названия района Раменки в Москве
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Происхождение названия района Раменки было раскрыто Telegram-канале Дептранса Москвы. Сообщается, что на этом месте раньше была одноименная деревня, она стояла на берегу речки.

По информации источника, слово «Раменки» может происходить от древнерусского «раменье» — лес, который граничит с полем. Или «рамень» — это лес, выросший на заброшенных сельскохозяйственных угодьях. Раменкой, в свою очередь, стали называть речку, которая протекала по этой территории.

Ранее была раскрыта история названия района Капотня на юго-востоке Москвы. Сообщается, что название напрямую связано с копчением рыбы, которым занимались раньше местные жители.

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