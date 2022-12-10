История
23:20, 10 декабря 2022
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Раскрыто московское происхождение выражения «милости прошу к нашему шалашу»

Раскрыто московское происхождение выражения «милости прошу к нашему шалашу»
Изображение: РИА Новости

Московское происхождение одного из самых известных народных выражений «милости прошу к нашему шалашу» раскрыто в Telegram-канале «История Москвы».

«Раньше в торговых рядах на Китай-городе торговали с «шалашей». Шалашами в то время были лавки, которые представляли собой небольшие деревянные срубы с откидывающейся передней стенкой», — рассказал автор канала.

По его словам, выражением «милости прошу к нашему шалашу» торговцы зазывали покупателей в свои лавки.

Ранее историк Алексей Михайлов раскрыл происхождение одного из известных народных выражений «каша из топора». По одной из версий, оно пошло от российского полководца Александра Суворова.

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