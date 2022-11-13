Найдено объяснение нежеланию москвичей работать на фабриках в советские годы

Объяснение нежеланию москвичей работать на фабриках в советские годы было найдено в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото.

«Доброе утро на швейной фабрике», — написал автор поста под снимком с изображением увлеченных своим делом работниц. Несколько подписчиков канала заметили, что лица у героинь фото несчастные. Другие возразили им, что они не несчастны, а сосредоточены.

«Лимитчицы. Тяжелый труд, общежитие. Но цель поставлена. Мамы сегодняшних москвичей и москвичек», — написала одна из участниц дискуссии. Она объяснила, что во время прохождения школьной практики в 1975 году отработала целый месяц на конвейере Московской фабрики игрушек имени 8 Марта.

«Работали по четыре часа в день. Вставляли руки и ноги болванкам кукол. Коллектив — в основном девчонки-лимитчицы. Мне их жалко было. Тяжелая работа, маленькая зарплата. Тяжелые бытовые условия. Нас тоже "агитировали" приходить после школы к ним работать. Но такая профориентация имела обратный эффект. Успеваемость резко поднялась! Никто не захотел возвращаться на фабрику», — поделилась россиянка.

В те годы не только приезжие, но и москвичи все же работали на швейных фабриках, заметила другая подписчица канала. «Мама моего знакомого жила в Ховрино и работала на "Большевичке", а потом в ателье Госснаба перешла через несколько лет. До "Большевички" на Комсомольской ей было удобно ездить. Она говорила, что работала с такими как Тоня из фильма "Москва слезам не верит", и рассказывала, как приезжие удивлялись, что и москвичи тоже работают там», — написала она.

«Все почему-то на лицах сосредоточились, которые "тяжелую" жизнь работниц отражают. А мне в глаза бросились условия труда — чистота, порядок, тепло, светло... Надеюсь, что и сейчас на частных предприятиях трудовой кодекс соблюдают», — высказался один из юзеров.

Ранее воспоминаниями о соседстве с крупнейшей в Москве в советское время фабрикой по производству шоколада «Рот Фронт» поделилась советская и российская актриса, народная артистка России Александра Захарова.