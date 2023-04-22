Юлия Меньшова поделилась ностальгическими воспоминаниями о типовых домах СССР

Ностальгическими воспоминаниями о типовых домах СССР поделилась телеведущая Юлия Меньшова в своем Telegram-канале. Советская квартира на найденном ей в интернете снимке оказалась слишком похожей на жилье ее детства.

«Увидела фото и вскрикнула. Это же наша с родителями квартира. Они получили ее после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит". Думаю: как так? Потом читаю подпись: "квартира в Олимпийской деревне". Так и есть. Все сходится. Типовые дома. Типовые планировки. Там мы и жили. Слева родительская комната была, а справа моя. Холл. Из него вход в папин кабинет, он же — гостиная», — поделилась Меньшова.

Телеведущая призналась, что в прошлом она страдала от этой «одинаковости», теперь же воспоминания о ней щемят ей сердце ностальгией.

«Господи, у нас даже ваза такая же была. И до сих пор есть. Стоит в моей квартире», — отметила она, продолжая разглядывать фото.

Ранее воспоминаниями о ночевках на московских вокзалах поделилась звезда ТНТ, комедийная актриса и юмористка Марина Федункив. Она призналась, что первая ее попытка покорить столицу не увенчалась успехом.