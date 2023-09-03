Раскрыта стоимость жилья в одном из самых дорогих дореволюционных домов Москвы
Стоимость квартир в Доме страхового общества в Москве превышает 100 млн рублей.
Стоимость жилья в одном из самых дорогих дореволюционных домов Москвы на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) раскрыла блогер Ксения Туленкова.
По словам автора, в двух зданиях страхового общества «Россия» 1899—1902 годов постройки до Октябрьской революции жили самые богатые жители столицы. Уже тогда для зданий была построена своя скважина, электростанция и лифты. В квартирах осуществлялась фильтрация и увлажнение воздуха.
Изначально в здании на Сретенском бульваре 6/1 было 148 квартир по три-девять комнат. Сейчас в двух корпусах доходных домов продается несколько квартир. Так, четырехкомнатную площадью 105 квадратных метров можно пробрести за 95 миллионов рублей, а пятикомнатную в 207 «квадратов» купить за 110 миллионов рублей, рассказала блогер.
Ранее были названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем.