Раскрыта стоимость жилья в одном из самых дорогих дореволюционных домов Москвы

Стоимость жилья в одном из самых дорогих дореволюционных домов Москвы на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) раскрыла блогер Ксения Туленкова.

По словам автора, в двух зданиях страхового общества «Россия» 1899—1902 годов постройки до Октябрьской революции жили самые богатые жители столицы. Уже тогда для зданий была построена своя скважина, электростанция и лифты. В квартирах осуществлялась фильтрация и увлажнение воздуха.