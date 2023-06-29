Названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем

Районы старой Москвы с максимально подорожавшим с начала года вторичным жильем называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Самый заметный рост цен произошел в Раменках, Марьиной Роще и Академическом районе.

В Раменках средняя стоимость вторичных квартир увеличинась на 18,6 процента — с 596,8 тысячи рублей за «квадрат» в январе до 675,7 тысячи рублей в июне, в Марьиной Роще — на 15,8 процента (с 367,4 до 425,3 тысячи рублей), в Академическом районе — на 15,5 процента (с 451,5 до 521,3 тысячи рублей).

В пятерку лидеров рейтинга также вошли Южное Медведково (плюс 14,4 процента, с 231,6 до 264,9 тысячи рублей) и Тимирязевский район (плюс 14,6 процента, с 317 до 361,6 тысячи рублей).

Ранее были определены столичные районы с самым дешевым вторичным жильем.