Раскрыты подробности о самом долгом учебном годе в истории России

О длившихся по 11 месяцев учебных годах напомнил в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«В 1803 году вышли «Предварительные правила народного просвещения», содержавшие основы учебной реформы. В них, в частности, указывалось, что учебный год должен начинаться 1 августа и завершаться 1 июля следующего года. Далее — каникулы, которые называли вакации или роздых», — рассказал он.

В годы Советской власти, по словам историка, учебный год начинался в разное время. В частности, школы, возникшие вместо гимназий, открывали сезон 14 августа. Так продолжалось до 1935 года, когда вступило в силу совместное постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКП (б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе». Согласно этому документу, учебный год начинался 1 сентября. Таким образом начало осени стало ассоциироваться с концом отдыха и началом трудового периода.

«Зимние каникулы начинались 30 декабря и завершались 10 января. На весенний перерыв в учебе отводилось шесть дней, а вот об осеннем в постановлении не было ни слова. Его ввели позже», — добавил Бурт.

Ранее исследователь рассказал о самых отчаянных искателях жвачки в советской Москве.