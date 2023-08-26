Раскрыты подробности о способах достать жвачку в советской Москве

Способы достать жвачку в советской Москве в беседе с «Мослентой» раскрыл профессор МГПУ, автор исследования «Жевательная резинка в жизненном мире юных москвичей 1960–1980 годов» Борис Куприянов.

По словам эксперта, в большинстве случаев детям в советской Москве жевательная резинка доставалась в качестве подарка из служебных командировок и туристических поездок.

Иногда детям дарили резинку на встречах с иностранными делегациями или они получали ее в результате переписки с зарубежными сверстниками. В редких случаях советским школьникам удавалось выехать за границу, где они сами могли выбрать понравившуюся жвачку из большого ассортимента и привезти несколько пачек друзьям в Москву, рассказал собеседник.

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