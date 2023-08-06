Москвичи вспомнили стоимость мороженого в ГУМе времен СССР

Стоимость мороженого в ГУМе времен СССР вспомнили россияне в группе «Москва — воспоминания Детства» социальной сети «ВКонтакте».

В советское время мороженое в ГУМе продавали за 20 копеек, отметили жители столицы. «Очень вкусное было мороженое — хрустящие стаканчики с разным наполнением: сливочное, крем-брюле, шоколадное, с черной смородиной. За ним специально в ГУМ приезжали», — рассказал один из подписчиков группы.

Сейчас мороженое в универмаге стоит 150 тысяч рублей за порцию. По отзывам некоторых пользователей, современные десерты стали другими на вкус. «Вы удивитесь, но рецептура нынешнего мороженого специально восстановлена самым кропотливым образом. Если оно кажется не таким, как в юности, то это легко объяснить: человек все познает в сравнении. Тогда его ели в гамме вкусов доступных деликатесов, сейчас все иное, другая жизнь», — ответила на критику современных эскимо и стаканчиков москвичка.

Ранее диетолог назвала шесть главных правил для любителей мороженого.