Раскрыты подробности последнего визита известного писателя в Москву

Подробности последнего визита писателя Льва Толстого в Москву раскрыли «Мосленте» историк Валерий Бурт и москвовед Александр Васькин, автор книги «Лев в Москве. Толстовские места столицы». В последний раз автор «Войны и мира» посетил столицу в 1909 году.

Толстой купил усадьбу в Хамовниках в 1882 году, однако спустя 20 лет он обосновался в Ясной Поляне, устав от жизни в большом городе. В последний раз писатель посетил столицу за год до смерти. Он негативно воспринял изменения, произошедшие в городе. «Толстому по нраву была другая Москва — не суетная, словно пребывавшая в задумчивости…» — отметил Бурт.

«В день отъезда писателя в Ясную Поляну на Курском вокзале собралось множество людей. Толстой с трудом пробился сквозь людскую массу. Лев Николаевич снял шляпу и размахивая ею, кланялся во все стороны. На его глазах были слезы», — описал историк последний визит писателя в Москву.

Ранее Бурт назвал любимые занятия Толстого в Москве.