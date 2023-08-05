Раскрыты причины создания железнодорожного кольца вокруг Москвы

Основные причины создания железнодорожного кольца вокруг Москвы раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. Он пояснил, что в конце XIX века город был переполнен грузами, поступающими сюда со всей Российской империи.

В какой-то момент столица превратилась в огромный перевалочный пункт, но городские вокзалы не были связаны между собой, из-за чего создавались проблемы с транспортировкой товара. Мешки и тюки перевозились с вокзала на вокзал, прежде чем отправиться в конечный пункт.

Чаще всего развозом занимались ломовые извозчики. Из-за их неспешной езды в городе создавались пробки и дорожные конфликты. На этом фоне и появилась идея строительства кольцевой железной дороги.

Однако многочисленные идеи инженеров столичные власти реализовывать не спешили. В дело вмешался сам император Николай II. В 1897 году он созвал Особое правительственное совещание, после которого было принято окончательное решение строить кольцевую железную дорогу. Но затормозила процесс дороговизна такой стройки. В итоге на то, чтобы проект удовлетворил власти, потребовалось еще шесть лет. Работы по созданию кольцевой дороги начались 7 августа 1903 года.

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