Раскрыты причины введения раздельного обучения мальчиков и девочек в Москве

Причины введения раздельного обучения мальчиков и девочек в Москве раскрыл в материале «Мосленты» историк и журналист Валерий Бурт. Постановление «О введении раздельного обучения девочек и мальчиков» было введено в СССР в июле 1943 года.

«Учебная программа в мужской и женской школах была одинаковой, однако в подготовке юных представителей сильного пола появились трудовые, физические и военные дисциплины. Упор делался на занятия спортом, школьников тренировали в беге, обучали боксу и борьбе», — пояснил Бурт.

Раздельное обучение, введенное во время Великой Отечественной войны, было направление на укрепление духа мальчиков и их подготовке к службе в Красной армии. Кроме того, в старших классах девочки могли отвлекать соучеников от учебы, отметил историк. Однако после смерти руководителя СССР Сталина школы вернулись к прежней модели обучения.

Ранее о раздельном обучении в школах вспомнила в комментарии «Мосленты» москвичка, выросшая в послевоенное время.