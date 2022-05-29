Москвичи вспомнили речевки советских продавцов папирос

Архивное фото продавца папирос, сделанное на Страстной площади (сейчас — Пушкинская площадь, прим. «Мосленты») в центре столицы в 1926 году, заставило москвичей вспомнить рекламные речевки торговцев табачной продукцией советского времени. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

На фотографии изображена женщина, сидящая рядом с небольшим передвижным столом, на котором выставлены папиросы разных марок. На торговом стенде написано: «Ларек №73».

Пользователи сети вспомнили, как несколько десятков лет назад продавцы привлекали покупателей в своей торговой точке. «Друзья, купите папиросы, подходи пехота и матросы. Подходите, не робейте, сироту меня согрейте» (данные строки взяты из песни музыканта Бока — примечание «Мосленты» ), «Купи папиросочку! У тебя штаны в полосочку!» (цитата персонажа романа «Собачье сердце» Полиграфа Шарикова — примечание «Мосленты»), «Папиросы «Ракета» — для любого шкета», — написали юзеры. Также они указали, что в наши дни такие папиросы — дорогой раритет.

Ранее в сети обсудили спрятанные на пачке популярных в СССР папирос загадки. На упаковке «Беломорканала» находили числа и различные знаки.