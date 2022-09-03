Реклама ресторана Pizza Hut с участием Горбачева возмутила сеть

«Рекламирует пиццу! Позорище», «Дичь», «Выглядит удручающе. Политический деятель рекламирует пиццу. Сюр», — прокомментировали юзеры.

В знаменитом ролике Горбачев в роли самого себя рекламирует популярный в то время ресторан Pizza Hut. По сюжету посетители спорят об уже бывшем на тот момент советском лидере: одни благодарят его, другие критикуют. В итоге они сходятся во мнении, что Горбачева следует поблагодарить за возможность поесть пиццу, и поднимают за него бокалы.

Ранее стало известно, что Горбачев умер вечером вторника, 30 августа, в Центральной клинической больнице. Ему был 91 год.