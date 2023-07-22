Названы самые яркие рекламные слоганы Маяковского для столичных контор

Самые яркие рекламные слоганы поэта Владимира Маяковского вспомнил в материале [«Мосленты»] историк и журналист Валерий Бурт. Самый известный из них — для торгово-промышленной компании Моссельпром.

Слоган звучал так: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Известна также его вариация «Остановись, уличное течение! Помните: в Моссельпроме лучшее печенье». Здание ХХ века, в котором располагалась компания, находилось на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков.

Кроме того, Бурт напомнил о рекламе ГУМа на Красной площади. «"Приезжий с дач, из городов / и сел, / Нечего в поисках трепать подошвы,- / Сразу в ГУМе найдешь все / Аккуратно, быстро и дешево"», — процитировал он поэта.

Ранее пользователи сети вспомнили о предшественнике памятника Маяковскому на Триумфальной площади.