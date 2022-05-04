Москвичи вспомнили о походах в ресторан «Прага» на Арбате в годы СССР

Фото ресторана «Прага» на Арбате, сделанное в 1980-е годы, опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва». В комментариях жители столицы вспомнили о походах в это заведение в годы СССР.

Несколько фолловеров канала отметили, что именно в «Праге» отмечали свои выпускные и свадьбы, так как место было культовым. Многие вспомнили об угощениях, которыми им запомнился ресторан. «Шикарные были торты в тамошней кулинарии — «Птичка», «Прага», «Вацлавский»», «Помню, как поехали с бабушкой и дедушкой на Арбат погулять, купили «Вацлавский» и позвали всю семью чай пить. Классный торт! Больше 30 лет прошло, а до сих пор помню», «Торты «Прага», «Птичье Молоко», «Вацлавский», «Ленинградский», «Наполеон», пирожное «Штафетка»… А их заливные разные, селедочное и икорное масло… Слюнки текут!» — написали они.

Нашлись среди юзеров и те, кого поход в «Прагу» впечатлил не так сильно. Так, одна из пользовательниц рассказала, что была в ресторане всего один раз — после его реконструкции. «Запомнила белый рояль, пафосную атмосферу, огромное количество официантов… Там было красиво, но не очень-то вкусно», — призналась она.

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