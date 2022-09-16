Историк раскрыл роль одного продукта во время Великой Отечественной войны

Роль одного продукта во время Великой Отечественной войны раскрыл в беседе с «Мослентой» историк Александр Михайлов. По его словам, основной пищей в те годы были каши — в том числе из гречки, которую очень любили и солдаты, и офицеры.

«Сейчас, когда организуются массовые мероприятия по случаю дней воинской славы, часто можно увидеть на площадках полевые кухни, где все желающие могут получить порцию гречки с тушенкой. Это как раз реконструкция обедов, которые были на фронтах Великой Отечественной», — заметил Михайлов.

Историк напомнил, что гречка с тушенкой — еда очень простая и в хранении неприхотливая. «В этом ее большой плюс и козырь. Такой провиант долго не портится. Так что гречка много веков подряд была и остается популярной у жителей нашей страны», — сказал он.

Гречка составляет значительную часть рациона не только в армии, продолжил собеседник «Мосленты». Ее также удобно брать в длительные турпоходы. «Вряд ли с ней что-то случится, и она испортится. Так что в котелках у палаток очень часто варится именно гречка, а банка с тушенкой стоит рядом наготове», — объяснил Михайлов.

Еще больше интересного о продукте москвичи смогут узнать на Фестивале гречки, который пройдет 17 сентября в филиале Музея Победы — Музее Г.О.Р.А., расположенного по адресу: Площадь Победы, дом 3. Гостей праздника ждут кулинарные мастер-классы, концерт фолк-групп, ярмарки фермерских продуктов и полевая кухня с участием реконструкторов. Подробная программа фестиваля — на сайте музея. Праздник начнется в 13:00, а завершится в 22:00.

Ранее была раскрыта масштабная программа «Фестиваля гречки» в Москве. Стало известно, что вход на мероприятие будет бесплатным для всех гостей.