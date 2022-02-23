Россияне обсудили самый гуманный вид грабежа в 90-х

Россиянка поделилась историей о напугавшей ее паникующей толпые в Москве в 90-х. Она проходила мимо торговых рядов у «Детского мира» на Лубянской площади, когда неожиданно раздался громкий звук, похожий на выстрел из пистолета. Продавцы схватили свои вещи и все как один бросились бежать, а она, напуганная, прижалась к стене магазина. В комментариях под постом рассказчицы в Facebook-группе «Москва — та!» пользователи посочувствовали ей и обсудили возможные причины случившегося.

«Это был такой прием. На толкучках, на рынках. Хлопали петарду, устраивали панику и под шумок воровали товар, а если повезет, то и деньги. В то время это был, наверное, самый гуманный вид грабежа», — написал один из юзеров. Он отметил, что автор поста, видимо, никогда не бывала на стадионе, поэтому так перенервничала. «А вот мне довелось попасть в известную заваруху со скинхедами в Отрадном. С беременной женой. Вот там было действительно страшновато», — поделился он.

Многие фолловеры интернет-сообщества его точку зрения не поддержали. «Это нисколько не гуманный вид грабежа, даже с учетом зверств людоедов в Африке и чекистов на Лубянке. Потому что гуманность имеет своей точкой отсчета не силу страданий, до которых скатилось общество, а человека, который во все времена страдает от одного и того же», — написала участница дискуссии.

Еще одна подписчица группы вспомнила похожую ситуацию, в которой оказалась на рынке в Лужниках. По ее словам, тогда кто-то стрелял из автомата, и толпа от страха начала катиться, снося все на своем пути. «Я бросилась в сторону и выбралась из этой человеческой лавины. До сих пор помню, что ехала в метро и рукой нижнюю челюсть держала — так зубы стучали», — поделилась она.

Ранее старое фото толпы в Замоскворечье натолкнуло москвичей на воспоминания.