Старое фото толпы в Замоскворечье натолкнуло москвичей на воспоминания
Фото столетней давности, на которое попала толпа людей на углу Пятницкой улицы и Климентовского переулка, заставило москвичей вспомнить прошлое. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Московские переулки».
Один из пользователей сети высказал версию о том, почему на улице собралась такая толпа. «На снимке идет большой пионерский отряд, в основном, из девушек. Любопытных достаточно, так как это было в новинку тогда», — предположил юзер.
Многие признались в любви к району Замоскворечье, изображенному на фото. Нашлись те, кто считает Пятницкую одной из самых красивых улиц города. Пользователи отметили, что она мало изменилась за последние 100 лет.
Кто-то рассказал о жизни в этих местах. Одна из юзерш заметила, что узнает магазин на фото. «В кондитерскую напротив ходила частенько. Там продавались вкусные торты, которые в праздники разбирались быстро», — вспомнила женщина. «А у меня бабушка и мама жили в Климентовском переулке», — поделилась другая пользовательница.
Одна из комментаторов поблагодарила автора поста и заметила, что фото «вызывает отклик в памяти и душе». Женщина с грустью отметила, что уже не осталось свидетелей 1920-х годов, которые могли бы рассказать о жизни в те времена.
Ранее москвичи восхитились пожилыми жительницами Арбата. Многие вспомнили, что «старушки» отличались манерами и особым дореволюционным воспитанием, и назвали их «уходящей натурой».
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