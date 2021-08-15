Старое фото толпы в Замоскворечье натолкнуло москвичей на воспоминания

Многие признались в любви к району Замоскворечье, изображенному на фото. Нашлись те, кто считает Пятницкую одной из самых красивых улиц города. Пользователи отметили, что она мало изменилась за последние 100 лет.

Кто-то рассказал о жизни в этих местах. Одна из юзерш заметила, что узнает магазин на фото. «В кондитерскую напротив ходила частенько. Там продавались вкусные торты, которые в праздники разбирались быстро», — вспомнила женщина. «А у меня бабушка и мама жили в Климентовском переулке», — поделилась другая пользовательница.

Одна из комментаторов поблагодарила автора поста и заметила, что фото «вызывает отклик в памяти и душе». Женщина с грустью отметила, что уже не осталось свидетелей 1920-х годов, которые могли бы рассказать о жизни в те времена.

Ранее москвичи восхитились пожилыми жительницами Арбата. Многие вспомнили, что «старушки» отличались манерами и особым дореволюционным воспитанием, и назвали их «уходящей натурой».

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