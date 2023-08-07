Россияне вспомнили самый модный материал для одежды в СССР

Синтетическая одежда была дефицитом, она считалась долговечной и легкой в уходе. «Помню, как маме по блату знакомая швея сшила платье из кримплена, завезенного в швейное ателье», «Мне из розового кримплена сшили в ателье платье для выпускного бала», «Я замуж выходила в голубом синтетическом платье», — вспомнили женщины в комментариях.

У синтетических вещей были и недостатки: они электризовались и не пропускали воздух. Для любителей модной одежды в продаже имелся спрей «Антистатик». «Плюс синтетики один — не мялась совсем. Во всем остальном ужас, конечно. Жарко, душно в нем, начинаешь потеть», — поделились пользователи.

Комментаторы отметили, что мода быстро изменилась, и современные люди предпочитают натуральные ткани синтетическим. Однако в СССР, по воспоминаниям очевидец, не было дефицита лена и хлопка, поэтому одежда из них не считалась трендовой. «Советские люди были наивными. Сейчас акрил и полиэстер — "для народа", шелк и лен — для богатых», — подытожили в комментариях.

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