Пользователи сети вспомнили самые маленькие телевизоры в СССР

Самые маленькие телевизоры советских лет обсудили пользователи в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Так выглядел самый маленький телевизор в СССР. Помню, "Санта-Барбару" смотрела с бабушкой на даче», — поделилась рассказчица. Публикацию она подкрепила фотографией с маленьким телевизором марки «Ровесник» красного цвета.

«У знакомого был такой, он видик по нему смотрел», «Я на таком в "Денди" играл, такое себе удовольствие», «Был еще меньше — "Электроника" вроде», «У папки был телевизор ВЛ-100, на день рождения на работе подарили. Как я такой хотел!», «Был еще наручный ТВ!», «И "Шилялис" для авто, с плоским экраном», — рассказали участники дискуссии.

Ранее пользователи сети обсудили смысл названия самой маленькой площади в Москве — площади Лялина. Она расположена между Бульварным и Садовым кольцами в Басманном районе Центрального административного округа Москвы.