Россияне вспомнили самые удачные покупки в советском ГУМе

Фото торгового зала ГУМа натолкнуло россиян на воспоминания о самых удачных покупках в знаменитом столичном универмаге. Кадр опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

Комментаторы вспомнили, что в СССР продукты в ГУМе отличались превосходным качеством. «У меня тетя покупала там очень часто. Например, взять сметану — густая-густая. Ложка в банке со сметаной стояла. Такую в обычном гастрономе было не купить», «Окорок — совсем другой вкус», «Всегда привозил из ГУМа на Алтай свой любимый торт "Полет"», — написали комментаторы.

Один из участников дискуссии отметил, что ГУМ был «витриной советской торговли». Если цены на продукты во всех городах СССР были фиксированные, то ассортимент торговых точек был разным, и главный универмаг страны выгодно отличался с этой точки зрения от всех других магазинов. «Была такая ужасная "стихийная" сила — распределение. Каждому райторгу, каждой точке полагалось определенное количество товара», — пояснил мужчина.

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