Москвич вспомнил о «школьном братстве» жителей центра столицы

О «школьном братстве» выпускников 12-й спецшколы в центре столицы вспомнил старожил района Арбат, фотограф Алексей Конин. Его воспоминания, опубликованные в рамках выставки «Москва без окраин. Арбат» Музей Москвы, цитирует «Мослента». По его словам, очень долгое время вечер встреч в школе в последнюю субботу января был «святым днем» для выпускников.

«Не знаю, можно ли назвать это словом «братство», но, тем не менее, была причастность к этим местам. Когда встречаешь человека, касаешься его из раза в раз, это накладывает отпечаток. Так, из раза в раз туда приезжая, встречаясь с одноклассниками, мы долго встречали родителей, дедушек, и бабушек своих друзей, которые продолжали жить на Арбате», — рассказал Конин.

Фотограф отметил, что со многими одноклассниками он продолжает дружить, но прежнего единства между бывшими соучениками уже нет. «В какой-то момент понимаешь, что человек исчез. Появился: ну, жив, курилка. Потом бац, нет. Значит, уже, наверное, все, нет его», — отметил он.

Ранее воспоминаниями о дворовой жизни в центре столицы поделился журналист и писатель Александр Цыганов. Детство он провел на Покровке, где с 1958 по 1968 год жил с родителями.