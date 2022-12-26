Найдено объяснение «сгорбленности» скульптур на станции метро в центре Москвы

Объяснение так называемой «сгорбленности» скульптур, установленных на станции метро «Площадь революции» в центре Москвы нашли в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».

«Интересный факт о станции метро "Площадь Революции". Всего здесь расположено 76 бронзовых скульптур, которые олицетворяют жителей Советского Союза. При оформлении станции были понятно, что места здесь для таких фигур не совсем хватает, отчего в конечном итоге все герои получились немного сгорбленными», — рассказал модератор сообщества.

По его словам, по началу такой проект был подвергнут критике, однако, генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин новую концепцию одобрил и сказал, что фигуры на станции выглядят «как живые».

Ранее была раскрыта история исчезновения некоторых скульптур со станции «Площадь Революции».