История
02:32, 26 декабря 2022
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Найдено объяснение «сгорбленности» скульптур на станции метро в центре Москвы

Найдено объяснение «сгорбленности» скульптур на станции метро в центре Москвы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объяснение так называемой «сгорбленности» скульптур, установленных на станции метро «Площадь революции» в центре Москвы нашли в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».

«Интересный факт о станции метро "Площадь Революции". Всего здесь расположено 76 бронзовых скульптур, которые олицетворяют жителей Советского Союза. При оформлении станции были понятно, что места здесь для таких фигур не совсем хватает, отчего в конечном итоге все герои получились немного сгорбленными», — рассказал модератор сообщества.

По его словам, по началу такой проект был подвергнут критике, однако, генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин новую концепцию одобрил и сказал, что фигуры на станции выглядят «как живые».

Ранее была раскрыта история исчезновения некоторых скульптур со станции «Площадь Революции».

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