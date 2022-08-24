Москвичи сравнили смог 1972 года с нынешним

Сделанный знойным летом 1988 года снимок опубликовал Telegram-канале «Старая Москва». В комментариях пользователи заявили, что та жара не идет ни в какое сравнение со смогом 1972 года.

«В 1972-м торфяники тушили, трактора под землю проваливались», «В 1972-м я была в пионерлагере в Подмосковье. Так у нас с окон в спальне снимали сетки, чтобы в случае пожара сразу в окно сигануть. Нас, детей, инструктировали на случай пожара, кругом были торфяники!», — поделились воспоминаниями подписчики канала.

Многие сравнили смог 1972 года с нынешним. «Мне в 1972-м году было девять лет. Смог и гарь над Нижегородской улицей я помню очень хорошо. И как мама мочила шторы и вешала прям мокрые, чтобы хоть чуть-чуть дышать можно было. Второй раз такой же кошмар повторился уже в 2010-м. Сейчас ситуация пока лайтовая по сравнению с тем временем», — уверенно заявил один из участников дискуссии. Другой отметил, что торф не может гореть по-разному, поэтому ситуации он считает абсолютно идентичными.

Ранее опасность смога для здоровья человека оценила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.