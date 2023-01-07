История
14:08, 07 января 2023
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Россиянам объяснили смысл популярного выражения пассажиров столичного метро

Россиянам объяснили смысл популярного выражения пассажиров столичного метро
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Смысл популярного выражения, которым пользуются пассажиры московского метро, чтобы обозначить место встречи, россиянам объяснили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«Встретимся "на ноге у головы" — не знаете, где это? "Ногой" некоторые москвичи называют станцию "Китай-город" по ее старому названию "Площадь Ногина"», — рассказали представители пресс-службы.

«Головой» же москвичи называют бюст того же Виктора Ногина, который до сих пор находится в торце перехода из северного зала станции.

В Дептрансе отметили, что, хотя сейчас выражение используется реже, оно все еще остается в обиходе у пассажиров столичной подземки, которые хотят назначить встречу в необычном месте.

Ранее москвичи признались в страхе перед турникетами с музыкой в метро.

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