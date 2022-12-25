Москвичи признались в страхе перед турникетами с музыкой в метро

В группе ВКонтакте «Москва: История Москвы» опубликована запись, рассказывающая о турникетах в столичном метро. Москвичи в комментариях признались в страхе перед этим механизмом из подземки.

«Возможно, кто-то из вас помнит, что раньше в метро для "зайцев" играла специальная мелодия. Дело в том, что раньше, если кто-то пытался пройти через старые турникеты без оплаты, створки резко закрывались, и начинали звучать первые такты "Полонеза Огинского"», — рассказал автор поста.

Участники сообщества рассказали, что хоть они и проходили в метро с билетами, однако, иногда турникеты срабатывали неправильно и могли нанести травмы пассажирам. «Меня турникет ударил, хотя жетон опустила, так синяк на бедре был почти месяц», «Спасибо этим турникетам за фобию с детства», «До сих пор какой-то страх, что оплата не пройдет и будет больно. Хотя уже и турникетов таких нет, а все равно страх», — признались пользователи сети.

При этом один из жителей столицы рассказал, что в детстве с друзьями ему все же без особых проблем удавалось проходить «зайцем» в столичную подземку. По его словам, они просто плотно прижимались друг к другу и быстро проходили через турникет до того, как сработает защитный механизм и зазвучит музыка. На неистраченные на билеты деньги ребята покупали пирожки с повидлом или мороженое.

Ранее москвичи вспомнили об отсутствии турникетов в советском метро.