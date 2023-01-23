Город
17:11, 23 января 2023
1 мин.

Названа имитирующая стиль Московского Кремля станция метро

Названа имитирующая стиль Московского Кремля станция метро
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Архитектурное решение станции метро «Боровицкая» имитирует стиль Московского Кремля, рассказал автор публикации в сообществе ВКонтакте «Мир метро».

«Архитектурные и декоративно-художественные приемы передают главный тематический образ станции — образ Московского Кремля», — написал он.

По его словам, станция была открыта 23 января 1986 года. Автор поста сообщил, что отсылкой к современному облику Московского Кремля, воздвигнутого при Иване III Великом послужило использование облицовочного кирпича для межпилонных проходов — впервые в истории столичной подземки.

На некоторых кирпичах размещены керамические миниатюры: «буквицы», «цифирь», «чудо Георгия о змии», «борзый» конь, кораблик и птица, рубленый острог, букет, каменная крепость, парочка в окошке, море с дельфинами, осетр в сетях, пушка, реактивный самолёт, автомобиль, стартующая ракета и космонавт.

Ранее москвичи признались в неприятных ощущениях от одной станции метро.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.