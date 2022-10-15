В сети вспомнили популярный советский деликатес

Популярный советский деликатес вспомнили пользователи сети в группе «Старая Москва». На ностальгию фолловеров натолкнуло фото обедающих в столовой ГУМа людей.

На кадре, заинтересовавшем россиян, посетители общепита едят сардельки с белым хлебом. По одежде героев фото комментаторы определили, что люди на снимке, скорее всего, приехали в Москву из регионов. «Для приезжих из глубинки сардельки были деликатесом», «Столовая №57. Классное место», — написали фолловеры.

Кто-то отметил, что указанное заведение до сих пор работает в ГУМе с тем же ассортиментом. «Меню то же — сосиски и гречка. Цены очень гуманные. В общем, для любителей ретро», — поделился подробностями мужчина.

Ранее в сети обсудили более известный символ ГУМа — пломбир в вафельном стаканчике. Им в СССР торговали уличные продавщицы на площади рядом с универмагом.