Россияне вспомнили вкус советского мороженого

Вкус знаменитого советского пломбира из ГУМа вспомнили пользователи сети. На обсуждение россиян натолкнуло фото в Telegram-канале «Старая Москва».

На кадре 1980-х годов уличные продавщицы торгуют мороженым в вафельных стаканчиках рядом с универмагом на Красной площади. «Знаменитое мороженое из ГУМа!», «По ГОСТу», «Из натуральных ингредиентов. Правда, очень вкусное было», — написали фолловеры.

В комментариях рассказали, что купить знаменитый пломбир можно было не только у ГУМа, но и около ЦУМа, Центрального детского магазина на Лубянке и в цирке на Цветном бульваре. Одна из участниц дискуссии добавила, что массовая продажа вафельных стаканчиков прервалась в конце 1990-х годов, но потом возобновилась уже в XXI веке.

Кто-то отметил, что сейчас сложно найти мороженое с аналогичным вкусом. С этим согласились не все. «Сейчас мороженое не хуже. Просто смотреть состав надо», — возразили в комментариях.

Ранее в сети вспомнили стоимость мороженого из ГУМа. Москвичи рассказали, что после 1961 года сливочный пломбир можно было купить за 19 копеек.