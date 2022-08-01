История
Сегодня в 03:38
1 мин.

Россияне вспомнили вкус советского мороженого

Россияне вспомнили вкус советского мороженого
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вкус знаменитого советского пломбира из ГУМа вспомнили пользователи сети. На обсуждение россиян натолкнуло фото в Telegram-канале «Старая Москва».

На кадре 1980-х годов уличные продавщицы торгуют мороженым в вафельных стаканчиках рядом с универмагом на Красной площади. «Знаменитое мороженое из ГУМа!», «По ГОСТу», «Из натуральных ингредиентов. Правда, очень вкусное было», — написали фолловеры.

В комментариях рассказали, что купить знаменитый пломбир можно было не только у ГУМа, но и около ЦУМа, Центрального детского магазина на Лубянке и в цирке на Цветном бульваре. Одна из участниц дискуссии добавила, что массовая продажа вафельных стаканчиков прервалась в конце 1990-х годов, но потом возобновилась уже в XXI веке.

Кто-то отметил, что сейчас сложно найти мороженое с аналогичным вкусом. С этим согласились не все. «Сейчас мороженое не хуже. Просто смотреть состав надо», — возразили в комментариях.

Ранее в сети вспомнили стоимость мороженого из ГУМа. Москвичи рассказали, что после 1961 года сливочный пломбир можно было купить за 19 копеек.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.