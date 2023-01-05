Россияне обсудили советский метод чистки ковров зимой

Распространенный у советских граждан метод чистки ковров зимой обсудили россияне в группе «СССР — Вспомним все» социальной сети «ВКонтакте».

«Как только выпадал свежий, пушистый снег, так родители бегом собирали ковры, и мы с сестрой несли их на снег. Мы по ним топтались, снег накидывали, и папка щеткой чистил. И потом все несли домой. Ненавидела из-за этого зиму. Вышла замуж, муж сразу купил моющий пылесос», — написала автор поста.

«Именно из таких маленьких историй состоит наша жизнь», «Есть моменты, которые вызывают некий трепет, — такие вот воспоминания. Интересно, а что в настоящих временах впоследствии будет вызывать подобные эмоции?», «Мои дети до сих пор это дело любят», — прокомментировали публикацию подписчики.

Некоторые пользователи отметили, что у метода очистки ковров снегом есть свои плюсы, например, появление в доме свежего морозного воздуха. «Каждый раз перед Новым Годом провожу данную процедуру, после этого такой запах в квартире! Такая свежесть!» — написал один из юзеров.

Ранее россияне поспорили из-за ковра в подъезде жилого дома.