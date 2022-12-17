Россияне поспорили из-за ковра в подъезде жилого дома

Из-за ковра в подъезде жилого дома поспорили россияне в комментариях под постом в группе «Люберцы Life» в социальной сети «ВКонтакте».

«В одном из подъездов местные жители постелили ковер, чтобы меньше песка и реагентов таскалось в квартиры. Как вам такое дизайнерское решение?» — обратился к юзерам администратор интернет-сообщества. Публикацию он подкрепил фотографией украсившего лестничную клетку расшитого ковра.

Фолловеры группы отреагировали на увиденное по-разному. Многие отметили, что размещать такой настил у входа в подъезд зимой принято в каждом доме. Некоторые заявили, что идею не одобряют.

«У нас постоянно стелют ковры те, кому они больше не нужны. Лучше постелить, чем выкинуть. Очень нужная вещь в подъезде», — поделился мнением один из участников дискуссии. «Сомнения в эффективности метода. Будет лежать большая мокрая тряпка, которую не выжмешь», — возразил другой. По его мнению, самый надежный способ не заносить грязь в подъезд — поставить у входа металлическую решетку.

Еще один юзер рассказал, что его соседка раньше постоянно приносила в подъезд ковры с помойки и стелила их на каждом этаже. «Жившие там клопы расползались по квартирам. Всем подъездом травили», — поделился он.

«Старый ковер вы всегда можете отдать в собачий приют», — дал совет противникам ковров в подъездах пользователь.

Ранее поспорить россиян заставило необычное объявление в подъезде жилого дома в Подмосковье. Автор попросил соседей не обижать временно проживающего на почтовых ящиках голубя.