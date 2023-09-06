Стала известна причина строительства Дворца пионеров в Москве в течение 26 лет

О причинах долгого строительства Дворца пионеров в Москве в беседе с «Мослентой» рассказала руководитель Музея истории детского движения Московского дворца пионеров Наталия Александрова.

По словам собеседницы, строительство нового Московского дворца пионеров на Ленинских (Воробьевых) горах было анонсировано еще в 1936 году. Открыть его планировалось уже через два года, в 1938 году. Однако новый комплекс появился в Москве только через 26 лет — в 1962 году.

Долгое строительство объекта было обусловлено отсутствием финансирования. Окончательно вопрос о возведении здания решился только к 1950 году, пояснила Александрова.

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